Zdewastowane samochody na Grabiszynku. Widziałeś sprawcę?

Na aucie właściciela skody widać odciski butów. To właśnie on powiadomił policję o zajściu. Podejrzewa, że po jego samochodzie ktoś skakał. Oprócz skody, uszkodzone zostały także dwa inne pojazdy, także należące do mieszkańców okolicy. Na kolejnych zaparkowanych autach także widać było odciski butów.

- Policja otrzymała zgłoszenie o zniszczeniu samochodu marki Skoda. Nie otrzymaliśmy jednak żadnych kolejnych zgłoszeń. Na razie nikogo w tej sprawie nie zatrzymaliśmy - komentuje Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji.

Poszkodowani mieszkańcy proszą na pomoc w namierzeniu sprawcy lub sprawców. Liczy się każde zgłoszenie dotyczące nietypowych hałasów, które miały miejsce w nocy z piątku na sobotę lub w sobotę wczesnym rankiem. Każda wskazówka - zdjęcia, nagrania z monitoringu - mogą mieć znaczenie. Świadkowie zdarzenia posiadający jakiekolwiek informacje w sprawie proszeni są o zgłaszanie się z nimi na policję.