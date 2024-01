Zderzenie dwóch autobusów MPK pod Dworcem Głównym we Wrocławiu. Kierowca zniszczył cały bok pojazdu Michał Perzanowski Jarosław Jakubczak

Skończyło się na strachu, ale przez nieostrożność kierowcy mogło dojść do poważnego wypadku. Dorota M. Zobacz galerię (3 zdjęcia)

We wtorek (23 stycznia) w godzinach porannych doszło na ul. Dworcowej we Wrocławiu do bardzo nietypowego zderzenia. Kierowca jednego z autobusów MPK jechał za szybko i za bliko innego, stojącego na zatoczce. Całym bokiem zahaczył o drugi pojazd. Na jezdni posypało się potłuczone szkło, a oba pojazdy są niezdatne do użytku.