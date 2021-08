Zbrodnia Lubińska to efekt katastrofalnego dowodzenia oddziałów milicji

Jedna z najdramatyczniejszych scen stanu wojennego rozegrała się w Lubinie. Owszem, działały tam struktury podziemne, ale przecież to nie był Wrocław ani Gdańsk. Z jakiego powodu więc milicja obywatelska akurat tutaj użyła ostrej amunicji?

Żeby to wyjaśnić, musimy się cofnąć do początku stanu wojennego. Okres działania Solidarności między wrześniem 1980 a grudniem 1981 roku upłynął w województwie legnickim pod znakiem strajków, ale ich hasłami były: zasady BHP, ochrona środowiska, praca, sprawy społeczne i socjalne. Niewiele tam było mowy o zmianie ustroju. Nie pamiętam, żeby gdziekolwiek i ktokolwiek o tym głośno mówił. Musimy pamiętać, że Zagłębie Miedziowe było bardzo młodym regionem. Warto przypomnieć, że w samym Lubinie ludzi powyżej 60. roku życia było zaledwie 2 procent spośród ponad 70 tysięcy ludzi. To było bardzo młode społeczeństwo budowane na wzór socjalistyczny – na zasadzie „Stworzymy wam tu raj”.