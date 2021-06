Zazdrosny o młodszego, wypchnął dziewczynę? "Tak mi jakoś wyleciała przez okno"

20-letnia Klaudia K. i jej partner Mirosław K. mieszkali razem w Boguszowie - Gorcach. Feralnego dnia zostali zaproszeni na imprezę przy ul. Św. Józefa 2 na wałbrzyskim Sobięcinie. Zjawili się tam już o godz. 14.00. Było jeszcze kilka osób, muzyka, alkohol, jak to na imprezie.

Do dramatu doszło tuż po godzinie 23.00. Mirosław K. miał się zdenerwować, że jego dziewczyna poświęca więcej uwagi swojemu rówieśnikowi, Oskarowi C. Zaczął czynić wyrzuty partnerce i zaczepiać Oskara C., mieszkańca Szczawna - Zdroju. Ten jednak zdecydował się nie wdawać w awanturę z 44-latkiem i wyszedł na zewnątrz.

Wtedy dziewczyna usiadła na parapecie okna na 2 piętrze, ale przerzuciła nogi na zewnątrz. Para spierała się jeszcze. - W pewnym momencie Mirosław K. podszedł do Klaudii K. przytulił ją, po czym wypchnął z okna. Nie udzielając jej pomocy, uciekł z miejsca zdarzenia. "Tak mi jakoś wyleciała przez okno" powiedział w czasie przesłuchania - mówi Marcin Witkowski, Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu.