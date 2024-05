Zawody rowerkowe na Dzień Dziecka w CH Auchan Bielany. Zapraszamy dzieci w wieku 3 do 7 lat!

Już w sobotę, 1 czerwca najmłodsi staną na linii startu wyścigu na parkingu CH Auchan Bielany. Będzie to nie tylko fantastyczna przygoda dla dzieci, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu. To połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.

W zawodach mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 7 lat, bez względu na to czy już jeżdżą na rowerze, czy dopiero zaczynają swoją przygodę z dwoma kółkami. Warunkiem jest zapisanie dziecka - link do formularza zgłoszeniowego poniżej.

Mali kolarze staną na starcie w „trójkach” i będą mieli do pokonania 40 i 60 metrów w linii prostej. Każde dziecko stanie na podium i odbierze zasłużony medal. U nas nie ma przegranych – każdy uczestnik zostanie uhonorowany za swój wysiłek i determinację!

Dodatkowo zrobimy im pamiątkowe zdjęcia, które zamieścimy w serwisie www.gazetawroclawska.pl

Jak zgłosić dziecko?

Kliknij w grafikę i wypełnij ankietę zgłoszeniową.

Co jeszcze na Was czeka?

Wyścigi rowerkowe to nie jedyna atrakcja jaką przygotowaliśmy. Obok strefy sportowej, będzie strefa rekreacyjna, gdzie animatorzy poprowadzą konkursy i zabawy.

______________________________

Partner Główny:



____________________

Warunkiem udziału w zawodach jest wcześniejsze zapisanie dziecka

W dniu zawodów nie będzie możliwości zapisów

Udział w zawodach jest bezpłatny

Zapisy prowadzimy od 9 maja do wyczerpania limitu miejsc startowych

Zawody odbędą się w Bielanach Wrocławskich, na parkingu CH Auchan Bielany

Pamiętaj, by na starcie pojawić się odpowiednio wcześniej. Numerki będą wydawane od godziny 10:00, a o godzinie 11:00 wystartują najmłodsze roczniki trzylatków

Każde dziecko biorące udział w zawodach musi posiadać odpowiednio założony kask. To element bezpieczeństwa, bez którego dziecko nie zostanie dopuszczone do rywalizacji

Dziecko może mieć dowolny rower (bez wspomagania)

Rodzic może pojawić się na linii startu razem z dzieckiem, jednak jego obecność nie może mieć wpływu na wynik rywalizacji

Zdjęcia z podium oraz sportowych zmagań będziecie mogli oglądać na naszym portalu.

Zapraszamy!