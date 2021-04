Zaszczep się w majówkę we Wrocławiu. Nie trzeba się nawet rejestrować [AKTUALIZACJA]

Gdzie we Wrocławiu stanie ten kontener?

Na parkingu przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim. Będzie czynny od 9.00 do 17.00. Pacjenci dostaną tu jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Jedyny warunek to posiadanie skierowania. A do soboty będzie je miał każdy, kto skończył 36 lat a od 3 maja każdy kto skonczył 34 lata. Skierowania mają też osoby w wieku 30+, które pomiędzy styczniem a marcem zgłosily chęć szczepienia na covid. Dolnośląski Urząd Wojewódzki uprzedza, że liczba promocyjnych szczepionek jest ograniczona. Na trzy dni długiego weekendu przewidziano 2500 dawek szczepionki.