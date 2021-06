Zaskakujący zwrot w sprawie obniżki cen biletów MPK

To co miasto określa wadą prawną w przypadku uchwały obniżającej ceny przejazdówek, może też dotyczyć wcześniejszych uchwał - podwyższających opłaty.

Lada dzień powinniśmy poznać decyzję wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego w sprawie majowej uchwały wrocławskiej rady miejskiej obniżającej ceny jednorazowych biletów, w tym czasowych, do poziomów z ubiegłego roku. Tuż po przeforsowaniu zmiany, radni prezydenta Jacka Sutryka zwrócili się do wojewody o unieważnienie uchwały cofającej podwyżki. Powołali się przy tym na wadę prawną, czyli brak wcześniejszych konsultacji i opinii dla projektu uchwały ze strony Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego. Radni opozycji przekonują, że analogicznym konsultacjom nie poddano projektów uchwał, które w poprzednich latach podwyższały ceny biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu. - Mam podejrzenia bardzo bliskie pewności, że projekt uchwały podwyższających ceny biletów za przejazdy w MPK Wrocław z 2017 roku, a także nowelizacje w kolejnych latach, aż po tę z zeszłego roku ponownie podnoszącą ceny do obecnych, również nie były konsultowane z Radą Pożytku Publicznego – mówi Michał Kurczewski, przewodniczący klubu PiS w radzie miejskiej. - Jak udało nam się przegłosować obniżkę, w Forum Jacka Sutryka wymyślono na poczekaniu, że brak konsultacji z radą może być wykorzystany jako podstawa do tego by zawnioskować do wojewody o unieważnienie uchwały. Wcześniej – jak głosowania szły po myśli prezydenckiego klubu – nikt się tym specjalnie nie przejmował – mówi radny.

Michał Kurczewski zwrócił się do wojewody z pytaniem o to, czy przy wcześniejszych uchwałach, wrocławski ratusz przedkładał w urzędzie wojewódzkim, jako organie nadzoru nad działalnością gminną, opinie Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego. Okazuje się, że taka opinia nie wpłynęła ani razu. Wyjaśnijmy, że wojewoda - mając podstawy prawne - może unieważnić uchwałę samorządu. Tak niedawno było w przypadku Wałbrzycha. Tamtejsi radni przyjęli w kwietniu uchwałę o obowiązkowym szczepieniu przeciwko COVID-19 wszystkich mieszkańców powyżej 18. roku życia i osób pracujących w mieście. Wojewoda Obremski unieważniając uchwałę argumentował, że „regulacje porządkowe przyjmowane przez rady gmin nie mogą być regulacjami, które są w kompetencjach państwa”.

Ratusz: konsultacje wcześniej były, ale nie musiano ich przesyłać wojewodzie - Każda zmiana uchwały dotycząca cen biletów była konsultowana ze związkami zawodowymi i Wrocławską Radą Pożytku Publicznego. Stosowne dokumenty w tej sprawie są dostępne u prezydenta Wrocławia jako wnioskodawcy danej uchwały – odpowiada na wątpliwości opozycji Patryk Załęczny z biura prasowego urzędu miasta.

Dlaczego więc do wojewody ani razu nie przesłano tych opinii? - Wojewoda w ramach procedury nadzorczej może wystąpić do prezydenta o przekazanie dokumentów. Dotychczas nie miało to jednak miejsca. Prezydent nie ma żadnego obowiązku przekazywania do wojewody dokumentów związanych z uchwałą poza samym tekstem uchwały już podjętej przez Radę Miejską. Ten dokument przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym – przekonuje rzecznik ratusza. Niestety nie udostępniono nam tych opinii, a w Biuletynie Informacji Publicznej ich nie ma. Przypomnijmy, radni Forum Jacka Sutryka, broniąc podwyżek, przekonywali, że spadek liczby pasażerów w komunikacji miejskiej spowodowany był lockdownem i brakiem studentów w mieście, a nie podwyżkami. Wskazywali też, że realizowane są kosztowne inwestycje w tym budowa nowych linii tramwajowych, remonty torowisk i zakupy taboru na łączną kwotę 1,5 mld złotych, a obniżka cen może podkopać te plany. Prezes MPK Wrocław poskarżył się nawet, że z powodu obniżki cen musiał zrezygnować z ogłoszenia przetargu na zakup 30 nowych tramwajów.

Z kolei radni opozycji przekonując do głosowania za uchwałą obniżająca ceny biletów, argumentowali, że to powinno zachęcić do korzystania z usług MPK i przyczynić się do zwiększenia wpływów ze sprzedaży przejazdówek. Ich zdaniem to właśnie podwyżka, a nie lockdown przyczyniła się do gwałtownego spadku sprzedaży biletów w pierwszych miesiącach 2021 roku. Wojewoda miał 30 dni na ocenę legalności uchwały, którą przyjęto 20 maja.

