Zaskakujący zwrot w sprawie budowy elektrociepłowni pod Wrocławiem

Fortum zapowiada wielomiesięczne analizy i konsultacje w związku z projektem budowy nowej elektrociepłowni pod Wrocławiem, która ma być zasilana przez spalanie śmieci. Dopiero po jego zakończeniu ma zapaść ostateczna decyzja o tym, czy inwestycja będzie realizowana w Wiszni Małej - poinformował nas koncern. Ogłoszenie planów budowy wywołało burzę wśród mieszkańców Pawłowic, Zakrzowa i Ramiszowa. To w ich sąsiedztwie miałaby powstać nowa elektrociepłownia.

Po tym jak w ubiegłym tygodniu Fortum ogłosiło, że przymierza się do budowy elektrociepłowni wykorzystującej paliwo z odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania tuż przy granicy Wrocławia, mieszkańcy okolicznych osiedli zapowiedzieli, że zrobią wszystko by zablokować tę inwestycję.

Mieszkańcy Pawłowic i Zakrzowa oraz podwrocławskiego Ramiszowa zarzucili przedstawicielom koncernu, że bez ich zgody, chcą wybudować spalarnię zaledwie kilkaset metrów od ich domów i że nie mówią całej prawdy o możliwym wpływie inwestycji na środowisko. Zbierają w sieci podpisy pod petycją adresowaną do prezydenta Wrocławia, w której domagają się zablokowania inwestycji. Mieszkańcy mają za złe wójtowi Wiszni Małej, że po cichu dogadał się z Fortum i zmienił miejscowy plan zagospodarowania specjalnie pod elektrociepłownię.