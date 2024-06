Zarobki wszystkich selekcjonerów Euro 2024. Probierz w końcówce listy płac (RANKING)

Michał Probierz objął reprezentację Polski we wrześniu zeszłego roku, przejmując stery po Fernando Santosie. Mimo przyjacielskich relacji z prezesem PZPN, Cezarym Kuleszą, nie udało mu się wynegocjować równie korzystnego kontraktu jak jego portugalski poprzednik, co skutkuje niższymi zarobkami.

Według dostępnych informacji, Probierz otrzymuje 560 tys. euro rocznie, co w przeliczeniu na złotówki wynosi około 2,4 mln złotych, czyli ponad 200 tys. złotych miesięcznie. Dla porównania, jego rywale z grupy zarabiają znacznie więcej: Didier Deschamps z Francji otrzymuje 3,8 mln euro, Ronald Koeman z Holandii – 3 mln euro, a Ralf Rangnick z Austrii – 1,5 mln euro.

Pomimo niskich zarobków w porównaniu do innych selekcjonerów, medialne doniesienia sugerują, że niezależnie od wyników na Euro, Probierz pozostanie na stanowisku i we wrześniu rozpocznie przygotowania do Ligi Narodów oraz eliminacji mistrzostw świata 2026.

Choć Probierz zarabia znacznie mniej niż wielu innych trenerów w Euro 2024, jego przyszłość w reprezentacji Polski wydaje się być niezagrożona, co może świadczyć o długofalowej wizji PZPN i zaufaniu do jego kompetencji.