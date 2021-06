Zarabiać jak prezes miejskiej spółki we Wrocławiu. Więcej niż prezydenci

Powiedzieć, że prezesi wrocławskich spółek miejskich są sowicie wynagradzani, to niewiele powiedzieć. Przebijają swoimi pensjami nie tylko Jacka Sutryka prezydenta Wrocławia (14 tys. zł brutto miesięcznie), ale nawet Andrzeja Dudę prezydenta RP, który licząc ze wszystkimi dodatkami zarabia miesięcznie niewiele ponad 20 tys. zł brutto.Przejrzeliśmy oświadczenia majątkowe za ubiegły rok prezesów, którzy je opublikowali w sieci. Jeszcze nie wszyscy to zrobili, ale na kolejnych slajdach prezentujemy roczne i miesięczne zarobki prezesów największych spółek miejskich we Wrocławiu (wszystkie brutto). Na końcu wyjaśniamy, skąd biorą się takie kwoty.

Pawel Relikowski / Gazeta Wroclawska