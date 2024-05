Zapylają, żądlą, robią miodek. Dziś przypada Dzień Pszczoły, zobaczcie najlepsze MEMY o pszczołach!

Co możesz zrobić dla pszczół?

Pszczoły to nie tylko miód

Pszczoły zapylają rośliny, które są dla nas pożywieniem, ale również takie, które są wykorzystywane do celów leczniczych czy kosmetycznych. Same produkują miód, wosk, pierzgę, propolis i mleczko. Oto ciekawostki na temat pszczół, o których pewnie nie słyszeliście.

Największa i najmniejsza pszczoła na świecie

Naukowcy mówią, że na świecie żyje około 20 000 gatunków pszczół. Najmniejsze mają 0,2 mm długości (pszczoły karłowate), a największe - do 40 mm (Megachile Pluto). Żyją w rojach, które liczą 20-100 tysięcy pszczół. W roju jest jedna królowa (tylko ona się rozmnaża - składa około 3 tys. jaj dziennie), setki trutni (osobniki płci męskiej, nie posiadają żądeł) i tysiące robotnic.

Najbliższym skojarzeniem dla człowieka związanym z pszczołą, jest miód. Do rodziny pszczołowatych należy jednak prawie 6 tys. gatunków, a część z nich wcale miodu nie produkuje. Ma jednak istotne…

Jak pracują pszczoły?

Aby zebrać pyłek na 1 kg miodu, pszczoła zbieraczka musi odwiedzić około 4 milionów kwiatów. Wylatuje w ula 7-15 razy dziennie, wraca na 5-minutowe przerwy. Potrafi przelecieć odległość od 3 do 10 km z prędkością 24 km/h - w tym czasie wykonuje około 400 machnięć skrzydełkami na sekundę. Jej praca polega na pobieraniu nektaru i transportowaniu do ula. Tam czekają pszczoły ulowe, które wzbogacają nektar w aminokwasy, kwasy organiczne, enzymy rozkładające wielocukry na cukry proste i roznoszą go po wielu komórkach.