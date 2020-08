Zapadła się autostrada A4, uszkodzone auta. Będzie wymiana betonowych płyt (ZDJĘCIA)

Dolnośląski odcinek autostrady A4 od Wrocławia do węzła Krzyżowa jest w coraz gorszym stanie. Przed ostatnim weekendem doszło tam do samoistnego zniszczenia nawierzchni z płyt betonowych. Płyty zaczęły "pracować" i pękać, kilka samochodów zostało poważnie uszkodzonych, na szczęście obeszło się bez poważniejszego wypadku i osób rannych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad doraźnie naprawiła nawierzchnię, ale wkrótce płyty będą jeszcze wymieniane. Drogowcy przypominają, że właśnie trwa analiza dotycząca tego odcinka A4. Ma on być kompleksowo przebudowany lub zbudowany od nowa.

Do uszkodzenia betonowych płyt na autostradzie A4 doszło na odcinku pomiędzy węzłami Krzyżowa i LSSE Obszar Krzywa, na jezdni w kierunku Zgorzelca. To fragment poniemieckiej autostrady powstałej w latach 30-tych XX wieku, przebudowanej później w latach 1994-1996. Niestety z powodu ogromnego ruchu na tym odcinku, po ponad 20-latach od ostatniego remontu, potrzebne są kolejne decyzje, bo droga nie jest w stanie sprostać aktualnym wymaganiom i natężeniu ruchu. GDDKiA informuje, że po wypiętrzeniu się betonowych płyt względem siebie, od razu podjęto decyzję o doraźnej naprawie z wykorzystaniem szybkich metod naprawczych. Już w niedzielę udrożnione zostały oba pasy autostrady A4 w kierunku zachodnim. Wprowadzono czasowe ograniczenie prędkości przejazdu do 40 km/h. - W najbliższym czasie planowana jest wymiana uszkodzonych płyt nawierzchni betonowej przy użyciu technologii betonu szybkosprawnego. Ruch jezdnią w kierunku Wrocławia odbywa się cały czas bez utrudnień - informują drogowcy. Być może, po wymianie płyt, w tym miejscu nie wydarzy się szybko podobna historia. Jednak prawda jest taka, że cały odcinek od Wrocławia do Krzyżowej wymaga pilnej przebudowy. Od kilku miesięcy trwają już prace i analizy nad wariantami przebiegu autostrady A4 na tym odcinku. Przygotowano kilka tzw. kombinacji, które mają pomóc ustalić przebieg nowej A4 w połączeniu z projektowanymi również drogami S5 i S8 na południe i południowy-zachód od Wrocławia. Przebudowana (lub zbudowana od podstaw) A4 ma mieć nową nawierzchnię i po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. OTO NAJNOWSZE ANALIZOWANE KOMBINACJE PRZEBIEGU A4 W POŁĄCZENIU Z DROGAMI S5 i S8 pod Wrocławiem: