Zamkną częściowo skrzyżowanie ulic Nyskiej i Pięknej. Zbudują tu rondo

Zmiany – wprowadzone dziś po godzinie 20 - polegać będą na zamknięciu dla ruchu skrętów od ulicy Nyskiej w Piękną oraz z Pięknej w Nyską. Utrzymany zostanie przejazd na wprost ulicą Piękną. Taka organizacja ruchu będzie funkcjonować do końca miesiąca, aby po wykonaniu niezbędnych prac udrożnić częściowo wyjazd z ulicy Nyskiej od strony ulicy Jesionowej.

- Z utrudnieniami w ruchu wynikającymi z toczących się prac budowlanych w obrębie skrzyżowania i ulicy Pięknej na odcinku aż do Armii Krajowej należy liczyć się aż do zakończenia budowy. W tej chwili wkraczamy bowiem w kluczowy etap robót – przebudowy skrzyżowania, zakończenia prac sieciowych i robót drogowych przy poszerzaniu jezdni oraz budowie chodnika. Przebudowa ulicy Pięknej, w której finansowo partycypują deweloperzy, rozpoczęła się pod koniec kwietnia. Do tej pory realizowano głównie prace ziemne i sieciowe. Na poziomie 70 procent zrealizowano kanalizację deszczową, miejskie kanały teletechniczne oraz zasilanie do nowego oświetlenia. Po zakończeniu tego etapu będzie można przystąpić do prac drogowych – informuje Ewa Mazur, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.