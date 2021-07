Zakończyła się rozbudowa szkoły na Księżu. Zobacz jak wygląda teraz! [ZDJĘCIA]

Głównym powodem prac związanych z przebudową szkoły było powiększenie ilości dostępnych miejsc do nauki. Do tej pory placówka dysponowała tylko jedną salą informatyczną, w tej chwili ma ich dwie. Oprócz niej powstało dodatkowe 10 sal dydaktycznych, dwie świetlice, pokój nauczycielski oraz stołówka z wyposażoną kuchnią.

Uczniowie mogą wchodzić teraz odnowionym wejściem, wyposażonym w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji jest też nowa winda, która umożliwi dostęp do wszystkich poziomów budynku. Na terenie należącym do szkoły wybudowano plac zabaw, chodniki, a wokół posadzono nowe drzewa i krzewy. Na zielonym dachu i ścianach pojawiły się rozchodniki, zbieraniem wody zajmują specjalne ogrody deszczowe. Odnowiono też elewację budynku.

Zakończona rozbudowa, oprócz poprawienia komfortu działania szkoły, wpłynęła na rekrutację uczniów.