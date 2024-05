Zagłębie w finale Pucharu Polski. Rewanż na KPR-ze Kobierzyce za ligową porażkę

KGHM MKS Zagłębie Lubin pokonało KPR Gminy Kobierzyce 25:19 w inauguracyjnym meczu turnieju Final Four ORLEN Pucharu Polski 2024. W wielkim finale Miedziowe zmierzą się z lepszym z pary MKS FunFloor Lublin – Młyny Stoisław Koszalin.

Adrianna Górna była autorką premierowego trafienia, choć musieliśmy na nie czekać aż do 4. minuty. Zawodniczki z Lubina zdecydowanie lepiej rozpoczęły mecz. Gdy rywalki po raz pierwszy trafiły do ich siatki, KGHM MKS Zagłębie miało już na koncie trzy gole. Po 10. minutach gry Miedziowe dołożyły do swojej przewagi kolejną „cegiełkę” i prowadziły 5:2.

Kobierzyczanki do bramki kontaktowej doprowadziły jeszcze przed upływem pierwszego kwadransa (5:6) przy dużym udziale swojej bramkarki Viktorii Saltaniuk oraz rozgrywającej Małgorzaty Buklarewicz. Udane interwencje po drugiej stronie parkietu notowała także Barbara Zima, a do siatki przeciwniczek trafiała Joanna Drabik, dzięki czemu podopieczne trener Bożeny Karkut i Renaty Jakubowskiej przed przerwą potrafiły nie tylko zatrzymać ofensywę rywalek, ale odbudować jeszcze większą zaliczkę. Do szatni drużyny schodziły przy prowadzeniu KGHM MKS Zagłębia 13:8.

Po powrocie do gry Miedziowe zdobyły dwie szybkie bramki, efektem czego różnica wzrosła już do siedmiu trafień. Mistrzynie Polski nie zamierzały jednak na tym poprzestać. Po chwili Zagłębie popisało się świetną serią czterech bramek, a dystans dzielący drużyny dotarł do granicy dziesięciu bramek 19:9.

Miedziowe dominowały na parkiecie niemal w każdym aspekcie gry. Grą zespołu dobrze dowodziła Patricia Machado Matieli, między defensorkami rywalek skutecznie przepychała się Joanna Drabik, a w bramce solidny poziom utrzymywała Barbara Zima, która w pewnym momencie sama popisała się także trafieniem przez całą długość boiska. KGHM MKS Zagłębie Lubin zwyciężyło wynikiem 25:19. Tytułem MVP meczu wyróżniono Patricię Machado. Niedzielnym rywalem Miedziowych będzie zwycięzca drugiego półfinału pomiędzy MKS FunFloor Lublin a Młyny Stoisław Koszalin. Wielki finał rozpocznie się w niedzielę o godz. 14.15.

KPR Gminy Kobierzyce – KGHM MKS Zagłębie Lubin 19:25 (8:13)

KPR Gminy Kobierzyce: Kowalczyk Saltaniuk, Chojnacka – Kucharska, Drażyk 1, Kocińska 1, Buklarewicz 7, Janas 1, Wiertelak 1, Kozioł, Ważna, Domagalska 3, Cygan 1, Despodovska 1, Smolinh 2, Melekesteva 1.

KGHM MKS Zagłębie: Zima 1, Maliczkiewicz – Promis, Pankowska, Grzyb, Przywara 2, Górna 4, Zych 1, Drabik 5, Szarkova, Milczarczyk, Michalak 3, Bujnochova 1, Machado Matieli 4, Jureńczyk 4, Milojević.

