Zagłębie - Śląsk Wrocław. Słaba frekwencja w Lubinie [ZDJĘCIA KIBICÓW, FILM]

ZAGŁĘBIE - ŚLĄSK WROCŁAW 1:3 [EKSTRAKLASA 29.08.2021 - KIBICE]Tylko ok. 4200 kibiców oglądało w Lubinie mecz miejscowego Zagłębia ze Śląskiem Wrocław. Policja nie zgodziła się, żeby na derby Dolnego Śląska przyjechali wrocławscy kibice, a ci z Lubina nie dopisali. Niestety. Na trybunach Stadionu Zagłębia byli za to członkowie Klubu Kibiców Niepełnosprawnych z Wrocławia. Chociaż było ich niewielu, to od czasu do czasu ich doping się przebijał.

fot. Piotr Krzyżanowski