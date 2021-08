Zagłębie - Śląsk. Exposito znów to zrobił! Dwa gole Hiszpana pogrążyły Zagłębie [GOLE, SKRÓT, WYNIK 29.08.2021, BRAMKI, relacja]

Przechodząc do wydarzeń na boisku, w składach obu drużyn doszło do pewnych przetasowań. U gospodarzy uwagę zwrócił przede wszystkim debiut Ilji Żyguliowa, który zastąpił w środku pola swojego rodaka Jewgienija Baszkirowa. Na środku obrony zabrakło popełniającego seryjne błędy Lorenco Šimicia, a szansę otrzymał wychowanek Zagłębia Kamil Kruk. Ostatnia zmiana dotyczyła obsady lewego skrzydła. Tam zamiast Erika Daniela - który powędrował na prawą flankę - pojawił się Adam Ratajczyk, a mecz na ławce rozpoczął Jakub Wójcicki.

Zaczęło się od małej kontrowersji, gdyż siedzący na tzw. Przodku najbardziej zagorzali sympatycy Miedziowych zaczęli wyzywać prezesa klubu Artura Jankowskiego, sugerując, że na wejściu zostali pozbawieni elementów, które zamierzali wykorzystać do oprawy.

ZAGŁĘBIE LUBIN - ŚLĄSK WROCŁAW. Niedzielny mecz derbowy w Lubinie od kilku dni zapowiadał się ciekawie i wzbudzał zainteresowanie w regionie. Zaczęło się od kontrowersyjnej decyzji policji, która wnioskowała, by na trybuny Stadionu Zagłębia nie została wpuszczona zorganizowana grupa kibiców Śląska Wrocław.

Spotkanie od początku toczyło się w szybkim tempie i na sporej intensywności, ale brakowało celnych strzałów. W 14 min wynik otworzyli goście. Błąd przy wyprowadzeniu piłki popełnił hiszpański stoper Zagłębia Ian Soler, piłkę przejął Rafał Makowski, zagrał do Praszelika, a ten sprytnym zwodem minął dwóch rywali i uderzył na dalszy słupek, nie dając szans wyciągniętemu jak struna Dominikowi Hładunowi.

Cztery minuty później Miedziowi mogli i powinni wyrównać, ale doskonałej okazji nie wykorzystał Erik Daniel. To zemściło się na gospodarzach w 26 min. Najpierw Erik Expósito podszedł do rzutu wolnego i trafił w poprzeczkę, ale piłka wróciła na boisko, po chwili znów była pod nogami Hiszpana, który nic nie zrobił sobie z asekuracji dwójki rywali i oddał kąśliwy strzał lewą nogą zza pola karnego. Futbolówka zatrzepotała w sieci. Był to 21 gol zdobyty przez Expósito dla Śląska Wrocław i piąty strzelony Zagłębiu.