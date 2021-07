Zagłębie Lubin - Miedź Legnica 1:1. Remis w sparingu dolnośląskich drużyn (WIDEO)

Piłkarze Zagłębia Lubin i Miedzi Legnica są w trakcie przygotowań do sezonu 2020/2021. "Miedziowi" rozegrali już dwa mecze kontrolne - najpierw przegrali z Pogonią Szczecin 0:3, a potem z Lechem Poznań 1:3. Po tym drugim sparingu nieoczekiwanie z Zagłębiem rozstał się trener Martin Ševela, którego kontrakt został wykupiony przez Abha Club z Arabii Saudyjskiej.

Obowiązki Ševeli tymczasowo objął jeden z jego asystentów Paweł Karmelita i to on prowadził zespół w środowym spotkaniu z Miedzią. Legniczanie do nowego sezonu Fortuna 1 ligi także przystąpią z nowym szkoleniowcem, którym został dobrze znany zarówno w Legnicy jak i Lubinie Wojciech Łobodziński.

Obaj trenerzy na każdą z połów wystawili różne jedenastki. Można odnieść wrażenie, że Zagłębie rozpoczęło składem bardziej zbliżonym do wyjściowego, z Kacprem Chodyną, Filipem Starzyńskim czy Karolem Podlińskim. Na środku obrony zagrał sprowadzony w tym tygodniu Hiszpan Ian Soler.