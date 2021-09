Zagłębie - Bruk-Bet 2:1. Słonikom sił starczyło tylko do przerwy

Mecz z Zagłębiem w Lubinie był z pewnością szczególnym wydarzeniem dla trenera gości Mariusza Lewandowskiego. To przecież człowiek z Dolnego Śląska, który w sumie jeszcze nie tak dawno prowadził „Miedziowych”. No i po pierwszej połowie wydawało się, że szkoleniowiec Bruk-Betu wróci ze swoją ekipą do Małopolski uśmiechnięty i z kompletem punktów. Dodajmy - pierwszym w tym sezonie. Jak to jednak w piłce bywa - w drugiej części wszystko się odwróciło i na dziś Lewandowskiemu bliżej jest... do utraty pracy.

Powiedzmy to sobie szczerze: pierwsze trzy kwadranse w wykonaniu gospodarzy, to był najgorszy występ Zagłębia w tym sezonie. Doprawdy - bardzo trudno się na to patrzyło. Przyjezdni to wykorzystali i schodzili do szatni prowadząc 1:0 po trafieniu Piotra Wlazło, który nie zmarnował dobrego dośrodkowania z rzutu rożnego. To był pierwszy gol Termaliki strzelony w tym sezonie na wyjeździe.