Zaginął Tytan, puchacz europejski. Skrzydlata Ferajna prosi o pomoc! [ZDJĘCIA]

Okazuje się, że sowy, odpowiednio prowadzone, to niezwykle łagodne ptaki, które można wykorzystać w terapii dzieci z autyzmem i zespołem Downa. To tzw. awiterapia. Z tego rodzaju spotkań można skorzystać w Radziechowie, właśnie w Skrzydlatej Ferajnie.

Puchacz europejski, który zaginął, ma na imię Tytan. To niezwykle łagodny ptak, który na co dzień pracował właśnie z osobami z autyzmem i zespołem Downa.

"Wieczorami jest pora karmienia, chciałem mu przesunąć jeden konar w wolierze, ale spadł i Tytan się spłoszył, po czym wyleciał przez uchylone drzwiczki woliery. Głos mi się łamie, bo Tytan to nasz cukiereczek, to wyjątkowy ptak. Trochę charakterny, ale niezwykle łagodny, nie trzeba się go bać" - mówi jego opiekun, Jakub Bokisz ze Skrzydlatej Ferajny w Radziechowie. - "Wciąż go szukamy, będziemy wdzięczni za każdą pomoc".