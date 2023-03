Zabytkowy pensjonat koło Zamku Książ w Wałbrzychu na sprzedaż! Nazywają go domkiem myśliwskim [ZDJĘCIA]

Domek przy Zamku Książ należał do pracownika książęcego

Uroczy, zabytkowy domek w Książańskim Parku Krajobrazowym tuż koło Zamku Książ i Stada Ogierów może stać się perełką. To wyjątkowa oferta, bo takich miejsc w Książu się nie sprzedaje.

Latem i wiosną, kiedy jest zielono i wszystko kwitnie, pensjonat w Książu wygląda jak z bajki.

Otodom/Zamek Książ

Przez lata działał tu mały pensjonat. Wynająć można było siedem pokoi na dwóch kondygnacjach. Do dyspozycji gości była też kuchnia i przytulny ogród z grillem. Chętnych nie brakowało, nie tylko wśród zamkowych turystów. Domek położony jest przy ul. Jeździeckiej 9, 150 metrów od Stada Ogierów na terenie Książa. Malowniczy rak wokół sprawia, że całość wygląda jak z bajki. I to właśnie Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim wystawił go na sprzedaż w przetargu.