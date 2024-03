Zabytkowe baszty przy mostach Pomorskich wracają do życia. Są już najemcy historycznych strażnic

Przy mostach Pomorskich kupimy kawę na wynos. Znamy szczegóły przetargu

Najemcą zachodniej baszty została prywatna firma „Cezary Wróblewski baszta”. Będzie serwowała kawę na wynos, podawaną przez okienko strażnicy. Sam lokal jest niewielki, ma 13 metrów kwadratowych, dlatego tylko taka obsługa klientów wchodzi w grę. Oprócz kawy, nowy najemca musi dbać o zabytek i okolice (przede wszystkim sprzątać przydrożne chodniki). Miesięczny czynsz za to miejsce wynosi 500 złotych brutto . Do tego należy naliczyć prąd, wodę i wywóz śmieci.

Jak informują nas urzędnicy, w trakcie prowadzonego przetargu w baszcie odbyła się wizytacja kilku restauratorów, którzy po obejrzeniu 13-metrowej "klitki", koniec końców, tracili zainteresowanie i rezygnowali ze złożenia miastu oferty. Pomieszczenie ma bowiem miniaturową umywalkę, kilka gniazdek w ścianie, grzejnik i na tym udogodnienia się kończą. Nie jest dostosowane do pieczenia, smażenia czy innego rodzaju gastronomii, niż parzenie kawy lub herbaty. Nikt oprócz obsługi nie może do niego wejść. Nie ma także toalety: "Dostęp personelu do sanitariatu przewidziany jest w drodze porozumień z pobliskimi lokalami gastronomicznymi, co pozostaje w gestii Dzierżawcy pomieszczenia" – czytamy w jednym z warunków przetargu.

Na razie firma najemcy "Cezary Wróblewski baszta", założonej w przeddzień zakończenia składania ofert (prawdopodobnie, aby jak najpóźniej zostać zobowiązanym do wymuszonych przez państwo opłat nałożonych na przedsiębiorców, jak ZUS), ma status "zawieszona". Nie wiadomo więc, kiedy kawa na wynos na mostach Pomorskich zostanie otwarta.