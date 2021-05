Zabrakło jednodawkowych szczepionek. Pacjenci zdenerwowani Marcin Rybak

Sobota 1 maja. Tłum Wrocławian w kolejce po szczepionkę Johnson & Johnson. Rząd zapewnia, ze to nie z powodu tej akcji zabrakło tego preparatu w punktach szczepień w całej Polsce Marcin Rybak

Do wielu wrocławskich punktów szczepień nie dotarły w ostatnich dniach jednodawkowe szczepionki firmy Johnson & Johnson. Zamiast nich proponowane są pacjentom preparaty pfizera. Wielu to nie satysfakcjonuje. - Nasłuchaliśmy się od pacjentów, choć to nie nasza wina – mówi nam doktor Agata Sławin, prowadząca punkt szczepień w Kiełczowie. - Czuję się oszukana – dodaje Beata Gibas. Dziś miała przyjąć szczepionkę w jednym z wrocławskich punków. Bardzo jej zależało żeby była jednodawkowa, bo niedługo wyjeżdża za granicę.