Z wrocławskiego schroniska zniknął amstaff. Należał do byłego policjanta Kinga Czernichowska

Ze schroniska został skradziony pies w typie american bully Pixabay.com

W nocy z poniedziałku na wtorek (14/15 czerwca) ze schroniska przy ulicy Ślazowej we Wrocławiu skradziono psa. Okazuje się, należał on wcześniej do Andrzeja K., byłego policjanta, a w schronisku przebywał do dyspozycji sądu z Fabrycznej. Kto go ukradł?