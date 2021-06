Z Wrocławia do Berlina kajakiem w 11 dni. Co to za akcja? Magdalena Pasiewicz

Najpierw Odrą z Wrocławia do Szprewy, a nią wprost do Berlina. W sumie pokonają 400 kilometrów. Ubrania, jedzenie, narzędzia do ewentualnych napraw czy namioty - wszystko co niezbędne mają w kajakach. Po co to robią? Sprawdźcie.