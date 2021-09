Z drukarni do musztard, z teatru do lepienia pierogów. Tak pandemia zmieniła ich życie. I wcale nie żałują!

Radosław Turkiewicz kiedyś był dyrektorem drukarni w Bielanach Wrocławskich. Potem miał swoją agencję reklamową, drukował ulotki i rozmaite broszury. Prowadzenie tego biznesu w czasie pandemii okazało się zupełnie nieopłacalne.

Od agencji reklamowej do sklepu z dobrą musztardą

- Agencja padła i zmieniłem działalność na inną. Dziś sprowadzam z zagranicy musztardy i sosy. Zawsze miałem taką dziwną pasję, uwielbiałem musztardy. Ale to, co można kupić w marketach za dwa złote, to zwykłe odpady. Nawet nie mają żadnych wartości odżywczych, bo są poddawane obróbce w wysokich temperaturach. Postanowiłem zrobić coś, co sam chciałbym móc dostać. Dlatego obecnie sprowadzam takie rzemieślnicze produkty z Europy. Mam swoją stronę internetową mustardo.pl, a produkty można kupić na Allegro - mówi Radosław Turkiewicz, właściciel firmy.