Z Australii do Długołęki. Tai Woffinden na dłużej w Betardzie Sparcie Wrocław

„Pod każdym kątem wzór - lojalny, świetny zawodnik i to taki, który po starcie patrzy, gdzie jest jego partner”. „Myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby jeździł we Wrocławiu do samego końca swojej żużlowej kariery”. To tylko mały wycinek komentarzy sympatyków Betardu Sparty po ogłoszeniu, że Woffinden będzie występował w barwach WTS-u przez kolejne trzy sezony.

Czym Brytyjczyk zasłużył sobie na uwielbienie wrocławskich kibiców? M.in. lojalnością. „Tajski” po dwuletniej przygodzie z Włókniarzem Częstochowa i rocznej ze Startem Gniezno przeniósł się do dolnośląskiego klubu, w którym występuje nieprzerwanie od 2012 roku. „Od dekady w moim boksie pracuje dokładnie ta sama ekipa. Wyznaję zasadę, że jeśli jest dobrze, to po co to zmieniać? Przekłada się to również na współpracę z moimi klubami” - wyjaśniał w swojej biografii. Za czasów jazdy w Sparcie 31-latek wyrósł na jednego z najlepszych żużlowców wszech czasów, sięgając trzykrotnie (2013, 2015 i 2018) po tytuł indywidualnego mistrza świata.