Wywiad z prezesem KGHM Polska Miedź S.A. - Tomaszem Zdzikotem. Rozmawiamy o przyszłości spółki i wyzwaniach jakie przed nią stoją

Jak pan się czuje w nowym miejscu?

Dziękuję, bardzo dobrze. Już zarządzałem tak dużymi podmiotami. Pracowałem jako wiceminister zarówno w MSWiA, jak i w MON, a to największe resorty w rządzie, dysponujące bardzo znaczącymi budżetami. Ministerstwo Obrony Narodowej to dzisiaj blisko 2,5% naszego PKB. Później była Poczta Polska, czyli największa firma logistyczna i jednocześnie największy polski pracodawca, więc z całą pewnością skala działalności KGHM nie jest dla mnie zaskakująca. Jest również bardzo wiele podobieństw w innych aspektach. Podobnie jak służby mundurowe, czy wojsko KGHM także przyciąga ludzi, którzy wiążą się z firmą na całe życie. Większość naszych pracowników, z którymi miałem przyjemność rozmawiać, to ludzie, którzy pracują w Spółce dwadzieścia, trzydzieści i więcej lat. Jednym z wielu atutów jest przy tym fakt, że pracownicy są prawdziwymi patriotami KGHM-u, są związani z firmą i regionem, mają ogromną wiedzę, także historyczną. Specyfiką KGHM-u jest też to, że z jednej strony jest spółką działającą globalnie, bo jest jednym z większych polskich inwestorów za granicą, a z drugiej strony jest to firma bardzo lokalna, która z sukcesem funkcjonuje na Dolnym Śląsku, w Zagłębiu Miedziowym i tu bije jej serce. Spółka realizuje także swoją misję społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzi rozbudowaną współpracę z samorządami lokalnymi i to jest także ogromna wartość. Bardzo to doceniam.