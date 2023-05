Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu od wewnątrz. Zobacz też miejsca znane z serialu "Dom pod Dwoma Orłami"

Stowarzyszenie podróżników TuiTam , założyli miejscy przewodnicy. Znane jest ono z organizowania niezwykłych wycieczek po Wrocławiu. Do najbardziej znanych cyklów wycieczkowych TuiTam należą spacery śladami książek wrocławskich bohaterów czy Filmowa Róża Wiatrów - projekt, który zakłada oprowadzanie turystów po miejscach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, gdzie kręcono znane filmy i seriale.

Piękny, zabytkowy pałac nad Bystrzycą przez lata stał zapomniany i nie było do niego wstępu. Ostatnio rezydencja w Domanicach nad Zalewem Mietkowskim długo była wystawiona na sprzedaż, ale nie było…

Wrocławska Wytwórnia Filmów Fabularnych

W WFF mieliśmy też okazję zajrzeć do magazynu kostiumów, w którym znajduje się tajemnicze pomieszczenie. To tu mieści się poniemiecki mechanizm sterujący dwoma zegarami z wieży, widocznymi z zewnętrz .

We wtorek 16 maja, przewodniczka i autorka książek Małgorzata Urlich-Kornacka oprowadziła nas po wnętrzach Wrocławskiej Wytwórni Filmowej (przypomnijmy, że CETA wraca po latach do starej, kultowej nazwy). Zobaczyliśmy wielkie hale, w których odtwarza się całe mieszkania, wewnętrzny basen czy plan na green screenie.

Gdzie mieszkali i pracowali bohaterowie serialu "Dom pod Dwoma Orłami"

Po wnętrzach wytwórni przyszedł czas na odnalezienie tytułowych orłów z "Domu pod Dwoma Orłami". Okazuje się, że zostały one pożyczone z willi obok, a miejsce, w którym rozgrywa się akcja serialu to Centrum Zdrowia Parkowa 10, działająca na co dzień przychodnia.