Wyroki za handel dopalaczami. Kilkanaście osób ze zorganizowanej grupy przestępczej skazanych we Wrocławiu

"To te dwie osoby stały na czele tej grupy przestępczej i to one organizowały jej działalność: koordynowały, decydowały o cenach sprzedawanych substancji, a także sprawowały nadzór nad innymi członkami grupy, którzy znajdowali się w niżej w hierarchii" - mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Łukasz Franckiewicz.

"Jako prokurator i jako człowiek jestem zadowolony. Jako prokurator, bo sąd wszystkich uznał za winnych. Te kary są wyważone i dosyć surowe. Oczywiście, niższe niż te, które wnioskowałem, ale uważam, że są jak najbardziej sprawiedliwe. Kierujący grupą dostali: 6 lat i 5,5 roku, a żadna z osób nie ma warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności. A jako człowiek jestem zadowolony, bo to domknięta klamra: nie ma Stawowej, nie ma Oleśnickiej i to jest chyba to najważniejsze" - komentował po ogłoszeniu wyroku prokurator Łukasz Kudyk z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

To finał sprawy, która rozpoczęła się po artykule “Gazety Wrocławskiej” z 2016 r.

To była maskarada. Nikt nie wierzył, że sprzedaje środek do osuszania komputerów

Grupa Łukasza W. i Michała W. działała od 2013 do 2018 r. Wprowadziła do obrotu 480 tysięcy saszetek dopalaczy, zarabiając na tym 14,4 mln zł. Obrońcy oskarżonych podkreślali, że w tamtym czasie same organy ścigania nie były zdecydowane, jak traktować handel dopalaczami. Podczas procesu oskarżeni twierdzili, że nie wiedzieli, iż robią coś zabronionego. Na saszetkach była informacja, że jest to środek do pochłaniania wilgoci z komputera - wskazywali oskarżeni - i ostrzeżenie, iż nie nadaje się on do spożycia.