Wyprzedaż AMW we Wrocławiu - pod młotek idą narzędzia, instrumenty, sprzęt wojskowy

Wrocławski oddział Agencji Mienia Wojskowego w tym tygodniu przeprowadzi kolejny w tym roku przetarg na sprzęt. Co trafi pod młotek? Ubrania, sprzęt i odzież wojskowa, narzędzia, przyczepy i wiele, wiele więcej. Kliknij w pierwsze zdjęcie i zobacz co można kupić oraz w jakiej cenie. Przetarg odbędzie się 24.09.2021 r., godz. 11:30 - OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39.



