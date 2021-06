Wypadek we Wrocławiu. Zderzenie auta z tramwajem i kłopoty z dojazdem do Leśnicy

***AKTUALIZACJA***

MPK poinformowało, że normalny ruch został przywrócony.

***

Wypadek w pobliżu pętli Pilczyce. Po zderzeniu auta osobowego z tramwajem na ul. Lotniczej, tuż przy wjeździe na estakadę nad torami tramwajowymi, są utrudnienia w przejeździe do Leśnicy. Do wypadku doszło o godz. 10.30. Kierowca osobówki nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu tramwajowi i doszło do zderzenia.

Tramwaje linii 3, 10, 20 i 33 w stronę Leśnicy jeżdżą do pętli Kozanów Dokerska. Na odcinku Pilczyce - Leśnica tramwaje jeżdżą wahadłowo. Od Kwiskiej do Pilczyc MPK Wrocław uruchomiło autobusy za tramwaj.