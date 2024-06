Wypadek we Wrocławiu. Dziecko spadło z balkonu, na miejscu działają służby |ZDJĘCIA

Do zdarzenia doszło na osiedlu przy ul. Jeździeckiej. Według wstępnych ustaleń naszego reportera, z balkonu na pierwszym piętrze pięciopiętrowego bloku, wypadła dziewczynka. Jest za wcześnie, by przesądzać w jakich dokładnie okolicznościach się to stało.

Komisarz Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu potwierdza, że do szpitala zabrana została 10 - letnia dziewczynka, która - jak wynika ze wstępnych ustaleń - sama wyskoczyła z balkonu na pierwszym piętrze. Na szczęście, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Została zabrana do szpitala na dalsze badania.

