Wypadek w pobliżu wrocławskiego lotniska. Zderzenie aut na skrzyżowaniu Rdestowej i Granicznej [ZDJĘCIA]

Wypadek spowodował kierowca samochodu renault, który zawracał na ul. Rdestowej. Wymusił on pierwszeństwo na prawidłowo jadącym kierowcy taksówki marki Skoda, który zdążał do centrum. W wyniku wymuszenia skoda uderzyła w bok renaulta, od strony pasażera.

W samochodzie sprawcy podróżował również pasażer. Został przebadany przez zespół pogotowia ratunkowego, który zdecydował, że nie ma potrzeby by zabierać go do szpitala. Obaj kierowcy zaś, uczestniczący w wypadku, byli trzeźwi.

Ruch w stronę centrum odbywa się wyłącznie pasem lewym. Kierowcy postoją w korku na Rdestowej do czasu uprzątnięcia skutków wypadku.