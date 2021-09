Wypadek w centrum Wrocławia. Ma zielone i rusza "na pewniaka"... [NAGRANIE Z WYPADKU] Jarosław Jakubczak

Codziennie w całym Wrocławiu mamy setki, jeśli nie tysiące takich sytuacji. W wielu miejscach kierowcy, mimo że mają zielone światło, nie mogą wjechać na skrzyżowanie, bo nie zdążyli go jeszcze opuścić kierowcy jadący z innego kierunku. Co się dzieje, gdy kierowca sugeruje się tylko zielonym światłem i wjeżdża na skrzyżowanie na tzw. pewniaka? Zobaczcie nagranie z piątkowego wypadku we Wrocławiu. Prowadząca, która nie zdążyła opuścić skrzyżowania z powodu korka, nie przyznaje się do winy...