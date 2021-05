Wypadek trzech samochodów na ul. Zachodniej. Kierowca leksusa nie ustąpił pierwszeństwa Jarosław Jakubczak

We wtorek (18.05) po godzinie 16, przy skrzyżowaniu ulic Zachodniej i Młodych Techników we Wrocławiu doszło do zderzenia z udziałem trzech samochodów osobowych.