Wypadek trzech aut w Siechnicach. Dwie osoby przewiezione do szpitala

Zobacz, jak przetrwać w punkcie szczepień! Oto 10 prostych tricków na to jak zachować się w punkcie szczepień! Jak uniknąć kolejek w punkcie szczepień? Co zrobić, żeby szczepienie przeciw koronawirusowi przebiegło sprawnie i bezpiecznie? Jak przygotować się do szczepienia? Jak wypełnić kwestionariusz? 10 sposobów na to, jak ułatwić sobie szczepienie i skrócić pobyt w punkcie szczepień zdradza lekarz rodzinny Michał Matyjaszczyk, kierujący punktem szczepień w łódzkiej Matce Polce.