Wypadek koło Hali Ludowej. Zderzyły się dwa samochody i tramwaj. W tym miejscu to klasyka

Wypadek na skrzyżowaniu ulic Wróblewskiego, Wystawowej i Wajdy we Wrocławiu. Jak informuje dyżurny wrocławskiej straży pożarnej, tuż obok Hali Ludowej zderzyły się dwa samochody osobowe i tramwaj. Według wstępnych informacji, w wypadku ucierpiało dziecko - na miejscu przebadali je jednak ratownicy, nie było potrzeby przewożenia go do szpitala.