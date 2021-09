Wypadek szkolnego autobusu pod Wrocławiem. Wjechał w niego pijany kierowca

Jak informuje lokalny serwis Strzelin998, żadna z osób biorących udział w wypadku nie została ranna. Dzieci otrzymały wsparcie psychologiczne i czekają na odbiór przez rodziców. Podczas oględzin i sprzątania płynów, które wyciekły z pojazdów, lokalna droga była zablokowana.

Strzelińska policja informuje, że trwają czynności z zatrzymanym sprawcą wypadku. W przypadku uznania go za sprawcę katastrofy w ruchu lądowym, co może się zdarzyć, ponieważ zdarzenie zagroziło życiu lub zdrowiu wielu osób, grozić mu będzie nawet do 10 lat więzienia.