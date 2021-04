Wypadek niedaleko Leśnicy. Motocyklista zderzył się z osobówką i autobusem

Do wypadku doszło ok. godz. 17. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca skodą wyjeżdżając ze strefy zamieszkania nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście. Ten najpierw uderzył w osobówkę, następnie się wywrócił i sunąc po jezdni uderzył w autobus podmiejski linii 923. Motocyklista został przewieziony do szpitala, na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

AKTUALIZACJA 19:10

Ruch na jezdni został przywrócony. Autobusy linii 101 wracają na stałą trasę przejazdu.

W miejscu zdarzenia ul. Jeleniogórskiej jest nieprzejezdna, powstał spory korek.

Autobusy linii 101 skierowano w obu kierunkach objazdem przez ul. Starogajową oraz Kosmonautów.