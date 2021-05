Wypadek na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Dwie osoby zostały ranne [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło około godziny 11, dwie osoby zostały ranne.

"Zderzyły się dwa samochody osobowe: fiat oraz toyota. Oba pojazdy poruszały się Wschodnią Obwodnicą Wrocławia. Kobieta chciała skręcić na skrzyżowaniu z ul. Kolejową w lewo, w stronę Iwin i wtedy doszło do zderzenia z prawidłowo jadącym fiatem. W wyniku tego, pojazdy zostały uszkodzone. Dwie osoby: kobieta i mężczyzna, kierowcy samochodów, zostały poszkodowane. Droga jest zablokowana, policja wprowadza objazdy. Są wycieki płynów eksploatacyjnych i elementy karoserii na jezdni. Strażacy działają, żeby to wszystko usunąć" - mówi nam Krzysztof Marcjan z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.