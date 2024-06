Wypadek na ul. Toruńskiej we Wrocławiu. Kierowca skutera został zabrany do szpitala. Są utrudnienia w ruchu Michał Perzanowski Jarosław Jakubczak

Kierowca skutera jechał ulicą Toruńską. W pobliżu skrzyżowania z al. Brücknera i LO nr XIV przewrócił się wraz z pojazdem. Jarosław Jakubczak / Polska Press Zobacz galerię (7 zdjęć)

W środę (5 czerwca) około godz. 14 doszło na ul. Toruńskiej we Wrocławiu do wypadku. Kierowca skutera przewrócił się bez udziału innych pojazdów i ze złamaną nogą został zabrany do szpitala. Na miejscu są duże korki, ruch odbywa się wahadłowo.