NOWE Wypadek na ul. Miętowej we Wrocławiu. Samochód wpadł do wody, kierowca wszedł na dach [ZDJĘCIA]

W środę (26 maja) ok. godz. 21 ratownicy WOPR otrzymali zgłoszenie o wypadku na ul. Miętowej we Wrocławiu - samochód wjechał do stawu.