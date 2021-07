Wypadek na drodze do Wrocławia. Motocyklista zginął na miejscu. Trasa jest zablokowana

W wypadku na drodze z Wrocławia do Świdnicy zginął motocyklista. Informację o zdarzeniu, które miało miejsce na drodze krajowej nr 35 tuż za Gniewoszowem, policjanci otrzymali około godz. 13.30 w niedzielę, 18 lipca.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że motocyklista jadący od strony Świdnicy w kierunku Wrocławia zwolnił z przyczyn wynikających z sytuacji na drodze. Następnie w motocykl uderzyła skoda felicia. W wyniku doznanych obrażeń 30-letni motocyklista poniósł śmierć na miejscu. Kierująca skodą kobieta była trzeźwa" - informuje nas sierż. szt. Aleksandra Rodecka z wrocławskiej policji.

W miejscu wypadku cały czas trwają czynności, które mają ustalić szczegóły zdarzenia. Droga krajowa 35 jest nieprzejezdna i pozostanie zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Objazd prowadzi przez miejscowość Zachowice. Jadący do Świdnicy muszą skręcić w prawo w Gniewoszowie i kierować się do Zachowic. Jadący w stronę Wrocławia, aby ominąć zablokowany odcinek drogi kierowani są w miejscowości Siedlakowice w lewo do Zachowic i dalej do Gniewoszowa.