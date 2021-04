Wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Uwaga na korek

"Bandyta w BMW na A4". Czy to już jest usiłowanie zabójstwa? [NAGRANIE]

Szokujące nagranie z autostrady A4 można obejrzeć na popularnym kanale YouTube. Kierowca BMW wyraźnie podenerwowany tym, że ktoś podobnie jak on korzysta z lewego pasa do wyprzedzania, postanawia się zemścić. Samozwańczy szeryf omal nie doprowadza do tragedii na drodze.... Sami zobaczcie.