Wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Tworzy się korek

Do zdarzenia doszło w czwartek (20 maja) kilka minut po godz. 12 na 130. kilometrze autostrady A4, przed zjazdem do Kątów Wrocławskich. W osobowym fiacie podróżowały dwie osoby. Kierujący jechał za szybko i wpadł do rowu. Nie ma osób rannych, ale w wyniku zdarzenia tworzy się korek na autostradzie.

Po godz. 13 ruszył prawy pas, lewy pozostaje zablokowany. Korek, jaki powstał na jezdni w stronę Wrocławia, ma około 10 km długości.