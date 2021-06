Wypadek koło Świdnicy. Zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy

Jak przestać obgryzać paznokcie? 9 skutecznych sposobów na pozbycie się tego brzydkiego nawyku!

Obgryzanie paznokci to bardzo brzydki nawyk, który prowadzi nie tylko do nieestetycznego wyglądu rąk, ale także do wad zgryzu, zapalenia jamy ustnej oraz zakażenia dróg oddechowych. Nie warto tego robić, dlatego przyszykowaliśmy specjalnie dla was 9 sposobów, które skutecznie was tego oduczą!