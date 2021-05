Nie będzie nowych tramwajów, bo bilety są zbyt tanie?

Czy decyzja wrocławskich radnych o obniżce cen biletów MPK spowoduje wstrzymanie przetargu na zakup 30 nowych tramwajów? O takiej groźbie napisał w czwartek rano w portalu społecznościowym facebook prezes Krzysztof Balawejder. W jego ocenie decyzja rady miejskiej to zmniejszenie wpływów z biletów o 15 mln zł rocznie. - Ale wpływy z biletów nie trafiają do kasy spółki tylko do budżetu miasta – odpowiadają prezesowi radni Nowoczesnej, którzy poparli obniżkę cen biletów.