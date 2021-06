Wypadek czterech samochodów na zjeździe z A4

Na węźle Bielany doszło do wypadku czterech samochodów osobowych - hyundaia, dwóch audi i fiata. Podczas zjazdu z autostrady A4 od strony Legnicy, wszystkie pojazdy jechały prawym pasem. Kierowca audi, który jechał za trzema pojazdami nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w poprzedzający go pojazd. Siła uderzenia spowodowała efekt domina, przez co zderzały się kolejne pojazdy - w sumie cztery.

Wszyscy kierowcy biorący udział w zdarzeniu są trzeźwi. Oprócz strat materialnych, na szczęście nikomu nic się nie stało.

Pojazdy zajmowały oba pasy jezdni na węźle Bielany. Policja proponowała zjechać z autostrady A4 jeden węzeł wcześniej albo na następnym zjeździe. Na autostradzie A4 w stronę Katowic zablokowany był prawy pas ruchu, utrudnienia zakończyły się około godziny 12.