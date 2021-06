Wypad na długi weekend? Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Wrocławia

Masz te kody na prawie jazdy? Możesz mieć duże kłopoty podczas kontroli drogowej. Sprawdź, co oznaczają kody na prawku

Prawo jazdy to dokument potwierdzający nasze uprawnienia do prowadzenia pojazdów, ale oprócz naszych danych oraz tego, jakie pojazdy możemy prowadzić, zawiera także inne informacje. Na rewersie prawa jazdy, w dolnej części tabeli, wiele osób ma wpisane pewne liczby. Najczęściej są to 71 albo 01, ale zdarzają się też inne, a jest ich kilkadziesiąt. Warto wiedzieć, co oznaczają, ponieważ w razie kontroli drogowej możemy mieć poważne problemy - wszystkie kody na prawie jazdy są bowiem pewną informacją na nasz temat. Sprawdź, jakie kody są na twoim dokumencie i co oznaczają! Lepiej dowiedzieć się tego wcześniej niż dopiero od funkcjonariusza w trakcie kontroli drogówki! W wakacje kontrole drogowe są częstsze, więc tym bardziej warto wcześniej wiedzieć, co znaczą kody na prawku!